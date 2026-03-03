La Francia aumenterà il numero delle sue testate nucleari ma l’Italia rifiuta l’ombrello atomico di Macron

La Francia ha annunciato un aumento delle sue testate nucleari, mentre l’Italia ha deciso di non aderire all’accordo di protezione atomica proposto da Macron. La notizia arriva in un momento di tensione tra i due paesi, con la Francia che rafforza la propria dotazione nucleare e l’Italia che mantiene una posizione di non coinvolgimento. Il Podcast di Fanpage.it ogni giorno alle 18.00 approfondisce queste notizie.

Nella giornata di ieri, Emmanuel Macron ha rivelato la propria intenzione di aumentare la difesa della Francia e dell'Europa sfruttando il nucleare. Il presidente francese Emmanuel Macron annuncerà le sue modifiche alla dottrina nucleare della Francia lunedì, dalla base sottomarina di Île Longue. La Francia si adatta al mondo senza regole e aumenta il suo arsenale nucleare. La Francia vuole difendere altri paesi europei con le proprie armi nucleari. È una proposta del presidente Macron, anche per rispondere al disimpegno statunitense nella difesa dell'Europa. La Francia aumenterà le dimensioni del proprio arsenale nucleare e rafforzerà la sua capacità di deterrenza, secondo quanto ha dichiarato il presidente Emmanuel Macron durante un discorso in una base nucleare.