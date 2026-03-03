La famiglia di Fedez si arricchisce con l’ingresso di Maurizio, che si unisce ai membri già presenti. La notizia è stata pubblicata da Novella 2000, confermando l’arrivo di questa nuova persona nella cerchia familiare. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sulla sua identità o sul ruolo che ricoprirà all’interno del nucleo familiare.

Con un post sui social, Fedez annuncia che la sua famiglia si è allargata con l’arrivo del cane Maurizio. Si è appena conclusa la terza esperienza di Fedez al Festival di Sanremo. Dopo le partecipazioni del 2021 con Francesca Michielin e del 2025, la prima da solista, quest’anno il rapper è tornato tra in Big in gara, stavolta affiancato dal collega e amico Marco Masini. I due hanno così presentato il brano Male necessario, che ha conquistato le tre giurie, al punto da classificarsi al quinto posto. Federico intanto in queste ore ha fatto ritorno a Milano e sui social ha annunciato un’importante novità. La famiglia del cantante si è infatti appena allargata, con l’arrivo del cane Maurizio. 🔗 Leggi su Novella2000.it

La famiglia di Fedez si allarga con l'arrivo di Maurizio

La famiglia di Fedez si allarga: arriva Maurizio – Il videoSilvio, un cane di razza Golden Retriever adottato nel 2024 è spesso protagonista dei contenuti social di Fedez.

