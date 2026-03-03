Sabato prossimo alle 16 si svolgerà presso la Società di Mutuo Soccorso la prima Gara di Torte tra Maestri Pasticceri, un evento organizzato da tredici attività locali. L’iniziativa ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla fibromialgia e raccogliere fondi per l’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica. I pasticceri si sfideranno preparando le proprie creazioni in un contesto di solidarietà.

Una sfida dolcissima. Per gli ingredienti in campo e per l’obiettivo di sensibilizzazione. Sabato prossimo alle 16 alla Società di Mutuo Soccorso si terrà la 1ª Gara di Torte tra Maestri Pasticceri, evento solidale a favore di Aisf odv – Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica. A competere divertendosi saranno 12 bar-pasticceria del Forte che proporranno un dolce a tema libero che verrà giudicato da una giuria in modo del tutto anonimo. E il pasticcere vincitore diventerà ambasciatore per un anno delle attività di Aisf. Ovviamente tutti sono invitati a seguire la gara a colpi di fantasia e saccapoche, per poi condividere un pomeriggio all’insegna delle delizie che verranno sporzionate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La dolce sfida tra pasticceri. Tredici attività locali in campo per la fibromialgia

