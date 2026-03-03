La ditta PanPers al Civico
La ditta PanPers al Civico si trova al centro di una controversia che coinvolge anche il suo profilo Instagram, diventato recentemente un luogo di tensione. La situazione ha portato a un acceso confronto tra le parti coinvolte, portando alla luce divergenze che vanno oltre la sfera digitale. La vicenda si sviluppa in un contesto di crescente attenzione pubblica e coinvolgimento sui social media.
Quando anche il profilo Instagram diventa terreno di scontro, forse è arrivato il momento di chiedere aiuto. Domani sera, alle 21, il Teatro Civico ospita, per la stagione extra-abbonamento, ‘Terapia di coppia’, lo spettacolo con cui i PanPers mettono in scena – e alla prova – il loro sodalizio artistico. Andrea Pisani e Luca Peracino, coppia comica nata a Torino e diventata popolare tra televisione, web e teatro, hanno costruito negli anni un linguaggio che mescola sketch surreali, tormentoni musicali e una comicità generazionale capace di parlare a pubblici diversi. Dai primi video virali alle apparizioni televisive, fino ai tour teatrali, il loro percorso è stato un continuo gioco di rimandi tra realtà e finzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it
