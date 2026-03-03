La ditta PanPers al Civico si trova al centro di una controversia che coinvolge anche il suo profilo Instagram, diventato recentemente un luogo di tensione. La situazione ha portato a un acceso confronto tra le parti coinvolte, portando alla luce divergenze che vanno oltre la sfera digitale. La vicenda si sviluppa in un contesto di crescente attenzione pubblica e coinvolgimento sui social media.

Quando anche il profilo Instagram diventa terreno di scontro, forse è arrivato il momento di chiedere aiuto. Domani sera, alle 21, il Teatro Civico ospita, per la stagione extra-abbonamento, ‘Terapia di coppia’, lo spettacolo con cui i PanPers mettono in scena – e alla prova – il loro sodalizio artistico. Andrea Pisani e Luca Peracino, coppia comica nata a Torino e diventata popolare tra televisione, web e teatro, hanno costruito negli anni un linguaggio che mescola sketch surreali, tormentoni musicali e una comicità generazionale capace di parlare a pubblici diversi. Dai primi video virali alle apparizioni televisive, fino ai tour teatrali, il loro percorso è stato un continuo gioco di rimandi tra realtà e finzione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

