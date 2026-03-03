La dama dal ventaglio egizio torna a casa

Una donna con un ventaglio egizio, nota come la dama del flabello, è stata recuperata dopo aver trascorso almeno 2700 anni in un sito archeologico. La scoperta è stata annunciata da un team di archeologi che ha portato alla luce l’oggetto durante uno scavo. Ora il reperto è stato trasferito in un museo, dove sarà sottoposto a ulteriori analisi.

di Sandro Franceschetti La 'dama del flabello', che ha riposato per almeno 2700 anni a San Costanzo, attualmente conservata nei locali della Soprintendenza di Ancona, sarà presto sottoposta a un meticoloso restauro e poi potrà tornare nella cittadina cesanense, in un luogo adatto alla sua importanza. E' rilevante, in chiave storica e culturale, la notizia legata alla necropoli Picena rinvenuta tra il 2013 e il 2015 a San Costanzo, durante i lavori per l'ampliamento del cimitero. Quando una dopo l'altra spuntarono fuori dal terreno circa 150 tombe datate tra l'ottavo e il settimo secolo avanti Cristo, i cui reperti furono portati per la massima parte nei locali della Soprintendenza delle Marche e solo alcuni, pochissimi, in uno spazio espositivo a Palazzo Cassi, nel centro del paese.