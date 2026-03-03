La curiosità L’abitudine di Thorstvedt I gol nella stessa porta

Kristian Thorstvedt si è posizionato tra i giocatori più in forma della squadra, segnando sei gol in 34 partite. La sua capacità di trovare la stessa porta in diverse occasioni ha attirato l’attenzione, dimostrando un’abilità costante nel finalizzare le azioni offensive. La sua presenza in campo si fa notare anche per l’abitudine di colpire con precisione e costanza, mantenendo un rendimento elevato.

Si è messo in media con la miglior versione di sé stesso, Kristian Thorstvedt (foto). Sei gol in 34 gare nella sua miglior stagione in A, per il centrocampista norvegese, 22 partite e 3 gol con quello segnato contro l’Atalanta, carico di significati statistici e di curiosità, e non solo perché i 3 punti garantiti ai neroverdi (anche) dalla sua rete hanno permesso al Sassuolo di ‘scollinare’ quota 550 punti in A – erano 549 domenica alle 14,59, sono 552 oggi – ma anche perché il gol alla ‘Dea’ ha detto anche che quando segna lui il Sassuolo non perde mai, complici due pari e una vittoria. E ha aggiunto che quando, segna, il norvegese, varia su un repertorio ragionevolmente ampio (un gol di testa, uno sottomisura in mischia, un altro, l’ultimo, da fuori area) che cambia il contenuto senza cambiare tuttavia, almeno fin qua, la cornice. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sassuolo-Inter: VAR annulla gol di Thorstvedt per fuorigioco di Laurienté, neroverdi contestano la decisione.Il gol di Thorstvedt, decisivo per le speranze del Sassuolo di riaprire la sfida contro l’Inter, è stato annullato questo pomeriggio, domenica 8...