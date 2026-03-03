Durante i test in Bahrain, Alonso e Stroll hanno passato più tempo ai box che in pista, poiché la batteria della nuova Aston Martin non si ricarica correttamente. Di conseguenza, la vettura può effettuare al massimo una decina di giri prima di dover rientrare. Nel frattempo, in Australia, la nuova cura di Newey sembra fallire e la vettura si è ritirata dopo pochi giri.

Giro di formazione, qualche passaggio sul traguardo e poi ritiro. Questo sarebbe il drammatico scenario a cui Aston Martin potrebbe andare incontro domenica, quando in Australia si correrà il primo GP della stagione 2026 di Formula Uno. Un disastro, reso evidente fin dai primi test in Bahrain e che ha mandato su tutte le furie Fernando Alonso. Ma cosa sta succedendo alla scuderia che lo scorso anno si candidava al ruolo di top team? E perché il rapporto tra Adrian Newey e il motorista Honda è già in bilico? "Abbiamo costruito un team che lotterà per il Mondiale". Così cinque mesi fa Lawrence Stroll, patron dell’Aston Martin, celebrava l’arrivo in squadra del "genio", Adrian Newey, soffiato alla feroce concorrenza di Ferrari e Mercedes. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La cura Newey non funziona, la nuova Aston Martin è un disastro. In Australia pochi giri e ritiro?

