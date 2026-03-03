’La costruzione del Rastrello’ Luchini all’associazione Arturo Pratelli

Luca Luchini ha partecipato a un incontro organizzato dall’associazione Arturo Pratelli, durante il quale ha parlato del progetto 'La costruzione del Rastrello'. Nel corso dell’evento, si è discusso dello stadio Artemio Franchi, che sarà al centro della quarta puntata della terza stagione di una serie televisiva. L’intervento ha attirato l’attenzione dei presenti sulla realizzazione del progetto.

Sarà lo stadio Artemio Franchi il protagonista del quarto ‘episodio’ della terza stagione di ‘#Tessere!’ la rubrica organizzata dall’ Associazione Arturo Pratelli: una serie di appuntamenti, incontri, conferenze e dibattiti svolti nella sede di via Tommaso Pendola, su temi che vanno dalla storia, allo sport, alla cultura. A raccontare ‘La costruzione del Rastrello’, la casa della Robur, area di tante battaglie, di gioie e di dolori, di ricordi e Verbene cantate con il cuore, sarà lo storico senese Luca Luchini. Una storia lunga, quella del Franchi che, da gioiellino invidiato dai grandi club, palcoscenico di mostri del pallone, negli ultimi anni, è diventata particolarmente tortuosa, tra battaglie nei tribunali e settori chiusi in attesa di interventi di restyling. 🔗 Leggi su Lanazione.it

