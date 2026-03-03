La chiesa blu | San Bernardino e Sala Morone

A Verona, Bernardino da Siena attirava grandi folle grazie al suo stile diretto e coinvolgente, unendo parole semplici a immagini vivide. La chiesa blu, situata tra San Bernardino e Sala Morone, era il luogo dove si svolgevano i suoi incontri, spesso caratterizzati da un’atmosfera di grande fermento. La presenza del predicatore faceva tremare i peccatori, come foglie al vento, lasciando un segno indelebile tra i presenti.

Faceva tremare i peccatori come foglie al vento. Bernardino da Siena arriva a Verona come una rock star: radunava folle oceaniche, con un mix di carisma e umiltà, miracoli e aneddoti, parole semplici e immagini vivide. Appena canonizzato, infatti, Verona gli dedica la chiesa più francescana della.