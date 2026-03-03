La ballerina denuncia il conduttore | Mi ha sessualizzata Merito delle scuse e anche sua moglie

Una ballerina ha accusato un conduttore di averla sessualizzata, aggiungendo che anche la sua moglie dovrebbe chiedere scusa. La denuncia è stata resa pubblica attraverso un messaggio in cui l’artista parla di un comportamento inappropriato. Nel testo si evidenzia inoltre come la violenza possa avere radici profonde, spesso legate a un mancato rispetto e a battute sessiste tollerate in silenzio.

«La violenza inizia molto prima di quello che pensiamo, quando non educhiamo al rispetto e nel silenzio facciamo passare le battute sessiste». Così Gino Cecchettin sul palco di Sanremo 2026, durante il momento dedicato alle donne vittime di femminicidio, tra cui sua figlia Giulia. La battuta di Carlo Conti però non è passata nel silenzio. Il conduttore del Festival – pochi minuti prima che Cecchettin salisse sul palco – si è avvicinato alla moglie seduta tra il pubblico dell'Ariston e ha detto: «Amore, siccome so che ti piacciono i jeans, quel modello della signorina (i jeans indossati dalla ballerina di Samurai Jay), magari non lo comprare.

