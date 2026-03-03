Lelettorale La Russa | contro pdl centrodestra chi spera in pareggi

Il ministro della Difesa ha commentato la proposta di legge elettorale, affermando che tutto può essere modificato, ma che l’aspetto più importante è che questa legge dà voce al popolo italiano. Ha inoltre sottolineato che contro il testo del centrodestra ci sono persone che sperano in un pareggio, lasciando intendere una posizione critica rispetto alle alternative attualmente in discussione.

Roma, 3 mar. (askanews) – "Tutto si può cambiare. Ma l'unica cosa che io apprezzo in questa legge è che vuol dire che comanda il popolo italiano. Chi ha un voto in più vince, chi ha un voto in meno perde. Chi è contrario a questa legge? Chi spera nei pareggi". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, dopo essere passato per un saluto in sala Koch dove è in corso la riunione del gruppo di Fdi dedicato proprio alla proposta di legge elettorale presentata dal centrodestra.

