L’ex calciatore del Napoli Ruud Krol ha dichiarato che la squadra si trova tra le prime quattro in classifica. La sua affermazione arriva dopo le recenti partite del campionato italiano, in cui il Napoli ha ottenuto risultati positivi. Krol ha commentato pubblicamente la posizione attuale del club, senza aggiungere dettagli su motivazioni o analisi approfondite.

Un commento su questo Napoli che ha vinto nel finale contro l’Hellas e sulla classifica di Serie A a fine campionato: “Io non ho dubbi sulla classifica finale, sono sicuro che il Napoli arrivi tra le prime quattro. Adesso tornano anche i giocatori infortunati. Lukaku è tornato al gol. Conto 4-5 giocatori fuori che potrebbero dare qualità. Mi dà fastidio che il Napoli abbia problemi in difesa. Devono ancora imparare tanto sui movimenti, sulle posizioni. Prendono troppi gol e ora è necessario non subirli”. Su Beukema? “Se un attaccante fa un gol al novantesimo giocando male, è il migliore in campo. Se un difensore commette un errore solo in novanta minuti, allora è il peggiore di tutti. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Krol: “Napoli tra le prime quattro”

Rabiot predica calma: “L’obiettivo del club è arrivare tra le prime quattro. Posso ancora …”Adrien Rabiot, giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky Sport' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è...

Leggi anche: Cassano demolisce (ancora) Allegri: “Fa ridere i polli. Il Milan non arriverà tra le prime quattro”

Walls of Avignon - Avignon France - ECTV

Altri aggiornamenti su Krol Napoli tra le prime quattro

Temi più discussi: Rudi Krol: Marchesi come un padre per me. Il Napoli andrà in Champions; Morto Rino Marchesi, allenò il Napoli di Krol e poi Maradona; Addio Rino Marchesi il primo allenatore di Maradona; Rino Marchesi, il tecnico gentile degli anni Ottanta.

Krol: Lukaku sarà l'arma in più. Il Napoli può arrivare fra le prime quattroRuud Krol, grande ex del Napoli, ha parlato in queste ore a Radio Marte del momento degli azzurri di Antonio Conte e degli scenari per il finale di stagione:. tuttomercatoweb.com

Krol avvisa: Il Napoli può arrivare 2°, ma deve ritrovare i calciatori infortunatiDalla scomparsa di Rino Marchesi alla corsa Champions del Napoli, soffermandosi anche sul connazionale Beukema: l'intervista a Ruud Krol ... tuttonapoli.net

Ruud Krol, difensore dell’Olanda di Cruijff, vicino per ben due volte a vincere un mondiale ed eletto il miglior straniero della serie A nel 1980-’81, nella stagione dell’apertura delle frontiere (fino a quel momento non potevano essere acquistati stranieri da parte - facebook.com facebook