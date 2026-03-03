L'esterno serbo ha il contratto in scadenza questa estate e il suo futuro alla Juventus è al centro di molte discussioni. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta, la decisione sul rinnovo o sulla partenza sembra ormai già presa. La questione riguarda quindi il possibile addio o il prolungamento dell’accordo, con le trattative che continuano a essere sotto osservazione.

Spalletti Juve, rinnovo subito e a prescindere: le richieste su stipendio e mercato. 5 colpi per lo scudetto Calciomercato Juve (Tuttosport): David e Openda entrambi bocciati. Si va verso la doppia cessione Kolo Muani Juve: nei piani della società sarà di nuovo lui il partner di Vlahovic. Le ultimissime Vlahovic Juve, apertura al rinnovo a queste cifre: Dusan ha assicurato una cosa al club. Via libera di Spalletti Montero all’Al Ittifaq, c’è anche l’annuncio ufficiale del club. Tutti i dettagli sulla nuova esperienza dell’ex tecnico della Juve Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kostic Juve, rinnovo o addio? Gazzetta: finale già scontato

Vlahovic lascia la Juve a giugno, per Gazzetta niente rinnovo e addio: quale potrebbe essere la sua prossima squadra! Contatti già avviatidi Redazione JuventusNews24Vlahovic lascia la Juve a giugno, secondo Gazzetta non ci sarà il rinnovo e sarà addio: quale sarà la sua prossima...

Kostic Juve, rinnovo ancora possibile? Nei corridoi della Continassa… Ultimedi Redazione JuventusNews24Kostic Juve, rinnovo ancora possibile? Nei corridoi della Continassa… Cosa filtra sul futuro dell’esterno serbo di...

Tutti gli aggiornamenti su Kostic Juve

Temi più discussi: Juve, vertice Vlahovic: spiraglio aperto per il contratto; Due gol consecutivi: Gatti si riprende la Juve? Il difensore spiega come è nata l'esultanza dopo il 3-3 dell'Olimpico; Verso Juventus-Galatasaray, le ultime sulle formazioni: Kostic titolare, Yildiz recupera, dubbio Di Gregorio; Risultati Serie A 2025/26 LIVE: tutti gli aggiornamenti e il percorso della Juve.

Juve Como, il retroscena su Kostic: avrebbe potuto giocarla dall’altra parte. Il futuro del serbo resta in bilico, Mourinho lo vorrebbe al BenficaJuve Como, il retroscena su Kostic: avrebbe potuto giocarla dall’altra parte. Il futuro del serbo resta in bilico, Mourinho lo vorrebbe al Benfica La sfida di questo pomeriggio all’Allianz Stadium tra ... juventusnews24.com

Pagina 2 | Kostic, sliding doors Como e paradosso Juve: via a parametro zeroL’esterno serbo è stato a un passo dai lombardi, poi il veto di Tudor: in estate Fabregas può tornare alla carica ... tuttosport.com

Classifica goleador #Juve anno 2026 (fa riflettere) 6 #McKennie 4 #David 3 #Bremer 2 #Gatti, #Koopmeiners, #Locatelli e #Yildiz 1 #Boga, #Cambiaso, #Conceição, #Kalulu, #Kostic, #Miretti, #Thuram x.com

La juve deve ripartire da ieri ed i giocatori devono avere sempre questa mentalità. La qualificazione per logistica é stata buttata all'andata. Siamo stati dei polli li. Pero ieri c'è stata una dimostrazione di carattere. Servono veri rinforzi perché gente cone kostic c - facebook.com facebook