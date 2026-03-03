Kone raddoppia il suo valore | le grandi della Serie A si contendono il gioiello del Sassuolo

Ismael Koné, centrocampista canadese del Sassuolo nato nel 2002, sta giocando una stagione che ha attirato l’interesse di diverse squadre di Serie A. Il suo rendimento ha fatto salire il valore sul mercato e ora le principali squadre italiane si contendono il suo cartellino. La sua crescita si accompagna a un aumento delle quotazioni e all’attenzione di club di alto livello.

Ismael Koné, centrocampista canadese classe 2002 del Sassuolo, sta vivendo una stagione decisiva che ha alzato l'attenzione delle grandi squadre, sia in Italia sia all'estero. Dal riscatto dal Marsiglia per 12,5 milioni di euro, il valore del giocatore ha mostrato segnali di crescita costante e oggi si valuta attorno ai 30 milioni, con diverse società pronte a muoversi sul mercato per assicurarsi le sue prestazioni. La crescita del valore di Koné è stata trainata da una stagione che lo vede protagonista del Sassuolo guidato da Fabio Grosso, con contributi decisivi in zona avanzata e una gestione efficace del momento favorevole della squadra. 5 gol in 24 presenze provano la duttilità offensiva del giovane centrocampista e la capacità di incidere nei momenti chiave del campionato.