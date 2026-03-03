kelly osbourne e quel dimagrimento drastico che fa riflettere

Durante i Brit Awards 2026, Kelly Osbourne, 41 anni, è apparsa con un cambiamento evidente nel suo aspetto fisico, attirando l’attenzione dei presenti e dei media. La cantante e volto noto è tornata sotto i riflettori non per nuove collaborazioni o eventi, ma per la sua trasformazione fisica visibile durante l’evento. La sua presenza ha suscitato numerose discussioni tra chi la segue e gli addetti ai lavori.

La figlia di Ozzy Osbourne è oggi al centro di numerose polemiche a causa di una perdita di peso repentina. C’è chi pensa all’Ozempic o altri simili farmaci e a chi a problemi psichiatrici. Lei risponde tramite i social. Ma un approfondimento è doveroso, oggi più che mai, visto che la magrezza è tornata di moda Negli ultimi giorni, Kelly Osbourne, 41 anni, è tornata sotto i riflettori: non per il suo stile o un nuovo progetto ma per il suo aspetto fisico durante i Brit Awards 2026. Come lo è stato proprio in questi giorni anche per Demi Moore. Sui social si è scatenata un’accesa polemica sul corpo sempre più magro della cantante e attrice che, insieme alla madre Sharon Osbourne, è salita sul palco per ricordare il padre Ozzy, scomparso a luglio 2025, con un premio alla carriera postumo. 🔗 Leggi su Amica.it

