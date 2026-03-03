Kean | Siamo pronti per il Mondiale uniti e determinati a tutto per Gattuso

Durante un evento a Milano, i rappresentanti della nazionale italiana hanno dichiarato che sono pronti per il Mondiale, sottolineando l’unione e la determinazione a lavorare per Gattuso. La squadra ha espresso la volontà di affrontare la competizione con entusiasmo e impegno, mentre si discuteva delle prospettive future e delle sfide da affrontare nel torneo.

Nel corso di un evento a Milano, l’orizzonte per la nazionale italiana è stato al centro dell’attenzione. Moise Kean ha fronteggiato temi decisivi legati al futuro della selezione, dal sogno di una qualificazione ai prossimi Mondiali fino al rapporto con la nuova guida tecnica. Il discorso ha evidenziato una lettura operativa della fase attuale, puntando su radici, fiducia e coesione tra i giocatori. Durante l’incontro, l’attaccante ha ricordato le origini del calcio e ha sottolineato come la passione nasca dall’esordio sulle strade, descrivendo quel periodo come una fonte di emozioni autentiche. Ha posto l’accento sull’importanza di una squadra che condivida obiettivi comuni e sia capace di restare unita sia nel cammino europeo sia in prospettiva Mondiale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Kean svela: «Andremo al Mondiale, siamo un grande gruppo! Gattuso ci fa impazzire ma è uno vero, daremo tutto per lui»

Fusar Poli: "Noi italiani abbiamo chance in tutto. Siamo pronti e siamo forti"

