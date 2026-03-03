Juventus | Spalletti vicinissimo al rinnovo

La Juventus sta finalizzando il rinnovo del contratto con Luciano Spalletti, con l’accordo che dovrebbe essere firmato entro la metà di marzo 2026. La società sta lavorando per confermare l’allenatore, che si avvicina alla conclusione del suo attuale accordo. La trattativa è in fase avanzata e si aspetta la firma ufficiale a breve.

La Juventus accelera verso la continuità: Luciano Spalletti è vicinissimo al rinnovo del contratto, con la firma attesa entro la metà di marzo 2026. Dopo l’arrivo a fine ottobre 2025 per un accordo temporaneo fino a giugno 2026, il tecnico toscano si appresta a diventare il perno stabile del progetto L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Spalletti vicinissimo al rinnovo Juventus, Chiellini “Felici di Spalletti, lavoriamo al rinnovo”Chiellini sul rinnovo di Spalletti Giorgio Chiellini nella conferenza stampa pre partita di Juventus-Lazio ha parlato del rinnovo di Luciano... Leggi anche: Juventus, fiducia totale in Spalletti: rinnovo fino al 2028 in vista JUVENTUS, SPALLETTI NUOVO ALLENATORE: ECCO COME GIOCHERÀ Tutto quello che riguarda Juventus Spalletti vicinissimo al... Temi più discussi: Roma-Juventus 3-3, le pagelle: Malen (7,5) illude Gasp, Gatti (7) tiene in vita i bianconeri, Wesley (7) prodezza; La Juventus sfiora l'impresa, ma Osimhen gela Spalletti: il commento di Criscitiello; Bivio Spalletti: sfida a Gasperini. Juve, tutto per il quarto posto . La Roma cerca lo scatto decisivo; Gatti spegne i sogni Champions della Roma | All’Olimpico finisce 3-3. Juventus, Locatelli squalificato ma vicino al gruppo: il centrocampista partirà per RomaJuventus in partenza per Roma. La formazione di Luciano Spalletti scenderà in campo questa sera alle ore 20.45 all’Olimpico per sfidare i. tuttomercatoweb.com Juventus, Spalletti: Credo al quarto posto, vivo per questoGatti salva la Juventus al 93’ e sigla il 3-3. I bianconeri evitano una sconfitta allo Stadio Olimpico contro la Roma, che avrebbe messo la parola fine alle ambizioni Champions dei piemontesi. Al term ... gonfialarete.com JUVENTUS: ACCORDO PER IL RINNOVO A UN PASSO FISSATA LA DATA PER L'INCONTRO - facebook.com facebook Le parti stanno parlando ormai da tempo e sembra che la Juventus sia riuscita a strappare un sì da parte dello stesso Luciano #Spalletti per il suo futuro come allenatore dei bianconeri Ci sono delle richieste specifiche però x.com