Juventus | rinnovo ufficiale di McKennie

La Juventus ha annunciato il rinnovo del contratto di Weston McKennie, che ora sarà legato alla squadra fino al 30 giugno 2030. Il centrocampista statunitense aveva un accordo in scadenza nel giugno 2026, ma ha firmato un prolungamento che lo terrà ai bianconeri per altri quattro anni. La società ha ufficializzato l’accordo attraverso un comunicato.

La Juventus celebra un rinnovo di lusso e di cuore: Weston McKennie ha firmato il prolungamento ufficiale del contratto fino al 30 giugno 2030, legandosi ai bianconeri per altri quattro anni oltre la precedente scadenza di giugno 2026. L’annuncio è arrivato il 2 marzo 2026 direttamente dal club, coronando un L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: rinnovo ufficiale di McKennie Juventus, la magia continua: ufficiale il rinnovo di McKennieMcKennie rinnova fino al 2030 È ufficiale: Weston McKennie ha prolungato il suo contratto con la Juventus fino al 30 giugno 2030. Leggi anche: La Juventus blinda McKennie: ufficiale il rinnovo fino al 2030. Vlahovic verso la permanenza? Juventus: quanto ti costa il rinnovo di McKennie Una raccolta di contenuti su Juventus rinnovo ufficiale di McKennie Temi più discussi: Ufficiale | Carlo Pinsoglio rinnova fino al 2027; Svolta Vlahovic: il serbo apre al rinnovo con la Juventus. C’è stato un primo incontro: i nodi della trattativa; Ufficiale, McKennie ha rinnovato con la Juve; McKennie-Juve, ufficiale il rinnovo: Diverso dagli altri, il comunicato e i dettagli. Juventus, ufficiale il rinnovo di McKennie: l’impatto a bilancio del nuovo contrattoOra è ufficiale, Weston McKennie ha firmato il nuovo contratto con la Juventus. Lo ha annunciato il club bianconero attraverso i propri canali ufficiali: Dopo sei anni in bianconero, si rinsalda il l ... calcioefinanza.it Calciomercato Juventus, UFFICIALE il rinnovo di McKennie fino al 2030 | Il comunicato del club bianconeroE' arrivata finalmente in chiave calciomercato Juventus un'ufficialità che vi avevamo anticipato ampiamente la scorsa settimana. Avevamo previsto il ... news-sports.it Vlahovic-Juventus, contatto! C’è apertura per il rinnovo La Juventus e Dušan Vlahovic hanno parlato di futuro. Si tratta di qualcosa di più profondo perché non scontato. I fatti. Vlahovic, il padre Milos e i dirigenti insieme prima della tappa di campionato - facebook.com facebook Le parti stanno parlando ormai da tempo e sembra che la Juventus sia riuscita a strappare un sì da parte dello stesso Luciano #Spalletti per il suo futuro come allenatore dei bianconeri Ci sono delle richieste specifiche però x.com