Juventus | McKennie blindato

La Juventus ha annunciato il rinnovo di Weston McKennie, che rimarrà nel club fino al 30 giugno 2030. Il centrocampista statunitense aveva un contratto in scadenza nel giugno 2026, ma ha firmato un nuovo accordo che lo legherà alla squadra per altri quattro anni. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club attraverso i canali di informazione.

Juventus, rinnovo per McKennie: blindato il centrocampista, scongiurata la partenza a parametro zero

