Juventus | McKennie blindato

La Juventus ha annunciato il rinnovo di Weston McKennie, che rimarrà nel club fino al 30 giugno 2030. Il centrocampista statunitense aveva un contratto in scadenza nel giugno 2026, ma ha firmato un nuovo accordo che lo legherà alla squadra per altri quattro anni. La decisione è stata comunicata ufficialmente dal club attraverso i canali di informazione.

La Juventus blinda uno dei suoi pilastri: Weston McKennie ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2030, legandosi al club bianconero per altri quattro anni oltre la scadenza naturale di giugno 2026. L'annuncio ufficiale è arrivato il 2 marzo 2026, chiudendo un capitolo di speculazioni che durava da mesi