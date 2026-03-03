Juventus | l’evoluzione di McKennie

La Juventus ha visto crescere nel suo centrocampo Weston McKennie, che inizialmente era considerato una scommessa economica estiva. Nel corso della stagione 20252026, il giocatore si è distinto come una presenza stabile e affidabile, contribuendo con bonus importanti e dimostrando continuità di rendimento. La sua crescita ha portato a un ruolo di rilievo all’interno della formazione bianconera.

La Juventus ha trovato nel suo centrocampo un vero e proprio jolly da fantacalcio: Weston McKennie si è trasformato da scommessa low-cost estiva a leader indiscusso del reparto, regalando bonus pesanti e regolarità che lo rendono una delle scelte più azzeccate della stagione 20252026. Arrivato alla Juventus nel 2020 come L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: l’evoluzione di McKennie Juventus, McKennie “Spero di rimanere alla Juventus!”Weston McKennie ha parlato in conferenza stampa della partita col Galatasaray e del suo futuro alla Juventus. Juventus, McKennie semre più lontano dalla JuventusSembra giunta al termine l’avventura di McKennie alla Juventus, con importanti offerte dalla MLS che potrebbero portare lo statunitense lontano da... JUVE-NAPOLI: Spalletti lancia Yildiz e David! Arriva En-Nesyri | Prepartita Contenuti e approfondimenti su Juventus l'evoluzione di McKennie Temi più discussi: La Juve in campo con la nuova maglia, l'idea di Giampaolo Sgura, il fotografo pugliese dei vip; Heineken nuovo beer partner di Juventus Football Club: accordo triennale per rendere ancora più speciale l’esperienza del match-day; Roma-Juve, allenamento a Trigoria: El Shaarawy in gruppo, Dybala e Soulé a parte; L'evoluzione di un fuoriclasse: le statistiche incoronano Leão, il numero 10 è ai livelli di Lautaro. Juventus, in stallo la situazione di Vlahovic: Ecco le possibile scelte per il futuro dell’attaccante serboGli esperti di calciomercato, Fabrizio Romano e Matteo Moretto, hanno parlato sui propri canali social della situazione contrattuale di Dusan Vlahovic, che ha tempo fino a giugno per prendere una scel ... gonfialarete.com Roma Juventus è anche Gasperini contro Spalletti: filosofie a confronto, così hanno cambiato il calcio italiano nel corso degli anniRoma Juventus è Gasperini contro Spalletti: le filosofie a confronto di due allenatori che hanno cambiato il calcio italiano La serrata rincorsa a un posto nella prossima Champions League passa per lo ... calcionews24.com Juventus, il rinnovo del capitano: verso l’accordo con Locatelli fino al 2030, i discorsi sono appena iniziati con ampia disponibilità da ambo le parti Fra la Juve e Locatelli presto un altro sì. Sbarcato a Torino nell’estate 2021, quella dell’Allegri bis, che a - facebook.com facebook Le parti stanno parlando ormai da tempo e sembra che la Juventus sia riuscita a strappare un sì da parte dello stesso Luciano #Spalletti per il suo futuro come allenatore dei bianconeri Ci sono delle richieste specifiche però x.com