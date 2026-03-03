juve vlahovic torna e riapre uno spiraglio per il rinnovo

Il 3 marzo 2026, a Torino, la Juventus ha ottenuto una vittoria a Roma e mantiene aperta la possibilità di arrivare in quarta posizione in classifica. La squadra si prepara ora a riflettere sul proprio percorso e sulle prospettive future, mentre il ritorno di Vlahovic rappresenta un elemento importante per le strategie di questa stagione. La situazione attuale richiede attenzione e pianificazione per le prossime partite.

Torino, 3 marzo 2026 – La Juve si è salvata a Roma e si è tenuta una piccola-grande chance di quarto posto, ma ora dovrà pensare anche al futuro per provare a costruirsi un domani vincente. La seconda stagione consecutiva senza trofei, con una lotta che ha visto la Juve uscire a febbraio più o meno come un anno fa, non può essere soddisfacente anche qualora entrasse nelle prime quattro, posizionamento basilare per la Champions e i suoi ricavi, ma appena il minimo sindacale per chi porta quello stemma sulle casacche. Serve di più, molto di più. A pesare, però, la possibile sanzione Uefa sullo sforamento del fair play finanziario, un ostacolo in più per gli investimenti necessari a migliorare la rosa in ogni reparto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

