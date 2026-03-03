Mercoledì 4 marzo 2026 alle 20:00 si gioca la sfida tra Juve Stabia e Sampdoria. Due settimane fa, la Sampdoria era ancora in corsa per la zona playoff, ma poi ha perso 2-1 contro il Mantova al “Martelli” e 2-0 a Marassi contro un Bari in difficoltà, che aveva ottenuto solo due punti nelle cinque partite precedenti.

Solo due settimana fa per la Sampdoria si parlava addirittura di rimonta in chiave playoff, poi sono le sconfitte per 2-1 al “Martelli” contro il Mantova e per 2-0 a Marassi contro un Bari in crisi che aveva fatto solo due punti nelle cinque giornate precedenti. Ora le cose sono cambiate, con i liguri che. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Juve Stabia-Sampdoria (mercoledì 04 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici

Frosinone-Pescara (mercoledì 04 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiTurno numero 28 di Serie B per il Frosinone di Alvini impegnato in casa contro il fanalino di coda Pescara.

Aggiornamenti e notizie su Juve Stabia Sampdoria mercoledì 04...

Temi più discussi: Serie BKT: info e prezzi biglietti per Juve Stabia-Sampdoria; Juve Stabia-Sampdoria, probabili formazioni. Gregucci e Foti si giocano tantissimo, le scelte; Juve Stabia - Sampdoria in Diretta Streaming; Problemi di salute per Gregucci: non sarà in panchina in Juve Stabia-Sampdoria.

Pronostico Juve Stabia-Sampdoria: tutti felici in questo modoJuve Stabia-Sampdoria è una partita valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie B: tv e streaming, formazioni e pronostico ... ilveggente.it

Juve Stabia Sampdoria, i ragazzi daranno tutto in campo! I dati in vista del matchJuve Stabia Sampdoria, i blucerchiati pronti a strappare i tre punti preziosi! Ecco delle statistiche in merito Domani, mercoledì 4 marzo, la Sampdoria affronterà la Juve Stabia allo stadio Romeo Ment ... sampnews24.com

Juve Stabia-Sampdoria, le probabili formazioni facebook

Sampdoria, Gregucci assente per motivi di salute: niente conferenza, salta Juve Stabia e Frosinone x.com