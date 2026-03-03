Juve fragili dietro e punte sterili | i numeri di febbraio

A febbraio, la Juventus ha mostrato difficoltà sia in difesa che in attacco. La squadra ha subito molti gol e segnato pochi, evidenziando una fase problematica nei risultati. I numeri del mese riflettono una fragilità difensiva e una mancanza di prolificità in attacco, lasciando in evidenza le criticità del momento.

La Juventus sta vivendo un periodo complicato nei risultati e lo specchio di questa situazione sono i tanti gol subiti e i pochi segnati dagli attaccanti. Un problema non da poco, che ha reso il mese di febbraio un vero disastro dal punto di vista dei risultati, con solo 2 vittorie in 8 partite giocate. In attesa del ritorno di Vlahovic, la Juve deve dare tutto per rientrare in corsa Champions, con la rimonta per il quarto posto ancora possibile dopo il pareggio ottenuto all’ultimo respiro contro la Roma. Numeri impietosi: 21 reti subite e difesa sotto accusa. La Juve ha incassato ben 21 reti nelle ultime 8 partite. Questo dato spiega le sole 2 vittorie arrivate nel mese di febbraio, con tanti di questi gol che sono arrivati addirittura al primo tiro in porta. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

Fragili dietro, sterili davanti: ora serve una svolta nel derbyTempo di lettura: 3 minutiA Reggio Emilia si è consumata l’ennesima fotografia sgranata della stagione biancoverde: fragile dietro, timida davanti.

Calciomercato, Maldini in arrivo alla Lazio. La Juve cerca punteAGI - La Lazio batte un colpo, Daniel Maldini diventerà un nuovo giocatore biancoceleste.

