Juan David Sierra | Sento che su pista sto diventando protagonista Viviani mi ha dato consigli preziosi

Juan David Sierra, 21enne di padre colombiano e madre calabrese, ma milanese di adozione essendo residente a Barbaiana di Lainate, è uno dei profili più interessanti del panorama azzurro tra strada e pista. Al terzo anno nella formazione development della Tudor, Sierra sta proseguendo il proprio percorso di crescita con l'obiettivo dichiarato di compiere il definitivo salto di qualità tra gli Under23 e guadagnarsi il passaggio tra i professionisti la prossima stagione. Velocista con uno sguardo puntato alle Classiche del Nord, in pista ha già assaporato il livello dei grandi, vivendo esperienze importanti al fianco di campioni come Elia Viviani.