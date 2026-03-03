Jimenez | Allegri non è un ‘allenatore di m*rda’ Feci una caz*ata e gli chiesi subito scusa
Alex Jimenez ha raccontato di aver commesso un grave errore durante il suo periodo al Milan, un episodio che gli è costato caro. Ha anche spiegato di aver riconosciuto subito l’errore e di aver chiesto scusa all’allenatore, Allegri, definendolo un tecnico rispettabile e non un “allenatore di m*rda”. La confessione arriva in un momento in cui si parla molto delle esperienze passate del giocatore.
Alex Jimenez ha spiegato uno degli errori più grandi che ha commesso al Milan e che gli costarono i colori rossoneri. La chat con gli insulti rivolti ad Allegri nell'estate 2025 poco prima di essere ceduto in Premier: "Non ho mai pensato ciò che scrissi, non ero sereno e sbagliai". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Álex Jiménez: "Non penso che Allegri sia 'un allenatore di me**a'. Gli chiesi scusa, lui ha accettato"
Álex Jiménez: "Milan, non volevo andare via. Non penso che Allegri sia un allenatore di me**a, chiesi scusa"
Alex Jimenez, ex calciatore del Milan riscattato definitivamente dal Bournemouth, ha rilasciato una intervista esclusiva a gianlucadimarzio.com. Dovesse sceglierne una, quale parola in particolare dedicherebbe al Milan "Grazie. Grazie perché è il club che mi