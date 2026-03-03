Jimenez | Allegri non è un ‘allenatore di m*rda’ Feci una caz*ata e gli chiesi subito scusa

Da fanpage.it 3 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alex Jimenez ha raccontato di aver commesso un grave errore durante il suo periodo al Milan, un episodio che gli è costato caro. Ha anche spiegato di aver riconosciuto subito l’errore e di aver chiesto scusa all’allenatore, Allegri, definendolo un tecnico rispettabile e non un “allenatore di m*rda”. La confessione arriva in un momento in cui si parla molto delle esperienze passate del giocatore.

Alex Jimenez ha spiegato uno degli errori più grandi che ha commesso al Milan e che gli costarono i colori rossoneri. La chat con gli insulti rivolti ad Allegri nell'estate 2025 poco prima di essere ceduto in Premier: "Non ho mai pensato ciò che scrissi, non ero sereno e sbagliai". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Álex Jiménez: “Non penso che Allegri sia ‘un allenatore di me**a’. Gli chiesi scusa, lui ha accettato”

Álex Jiménez: “Milan, non volevo andare via. Non penso che Allegri sia un allenatore di me**a, chiesi scusa”Álex Jiménez, classe 2005, laterale spagnolo trasferitosi nell'ultimo calciomercato estivo in prestito dal Milan al Bournemouth e recentemente...

Una raccolta di contenuti su Jimenez 8220 Allegri non è un...

Temi più discussi: Alex Jimenez torna sul suo addio al Real Madrid: Nessun rimpianto, volevo andare al Milan; Petrarca, a tutta fiducia verso la finalissima di Coppa Italia con la Valorugby; 27ª giornata | Cremonese-Milan 0-2 Grigiorossi cadono nel finale dopo un'ottima prestazione. Una sconfitta che brucia; Milan, occhi su Valdepeñas ma dubbi sul metodo Real Madrid: il punto.

Jimenez: Non penso che Allegri sia un ‘allenatore di m...’. Amavo il Milan e non chiuderò mai le porteAlex Jimenez, ufficialmente riscattato dal Bournemouth per 19 milioni di euro piu 5 di bonus (di cui il 50% andra al Real Madrid) a febbraio, e ... sportmediaset.mediaset.it

jimenez allegri non èMilan, sentito Jimenez? Ha raccontato tutta la verità sull’addio! Occhio poi al retroscena su AllegriAlex Jimenez torna a parlare del Milan, tutta la verità sul suo addio: attenzione alle parole su Massimiliano Allegri ... spaziomilan.it

Digita per trovare news e video correlati.