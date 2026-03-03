Jimenez | Allegri non è un ‘allenatore di m*rda’ Feci una caz*ata e gli chiesi subito scusa

Alex Jimenez ha raccontato di aver commesso un grave errore durante il suo periodo al Milan, un episodio che gli è costato caro. Ha anche spiegato di aver riconosciuto subito l’errore e di aver chiesto scusa all’allenatore, Allegri, definendolo un tecnico rispettabile e non un “allenatore di m*rda”. La confessione arriva in un momento in cui si parla molto delle esperienze passate del giocatore.