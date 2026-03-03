Jim Carrey rompe il silenzio dopo le teorie sul sosia ai César | è davvero un clone o era l’attore?

Jim Carrey è tornato a parlare pubblicamente dopo le speculazioni sui social che lo vedevano coinvolto in teorie sul suo sosia ai César Awards. L’attore ha partecipato alla cerimonia per ricevere un premio alla carriera, suscitando reazioni contrastanti tra gli spettatori online che hanno messo in discussione la sua presenza e l’identità mostrata sul palco.

Quando Jim Carrey è salito sul palco dei César Awards lo scorso giovedì per ritirare il suo premio alla carriera, qualcosa non ha convinto una fetta consistente del pubblico online. L’attore canadese, 64 anni, avrebbe dovuto essere al centro di una celebrazione semplice e commovente. Invece, si è ritrovato protagonista involontario di una delle teorie del complotto più virali delle ultime settimane: quell’uomo in smoking che parlava francese e sorrideva alle telecamere era davvero lui? La cerimonia, l’equivalente francese degli Oscar, si è trasformata in un caso mediatico quando migliaia di utenti sui social hanno cominciato a mettere in dubbio l’identità della persona apparsa sul palco dell’Olympia di Parigi. 🔗 Leggi su Screenworld.it

