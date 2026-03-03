Jim Carrey ai César Awards ma i fan non lo riconoscono | È un sosia?

Jim Carrey ha partecipato alla 51ª edizione dei César Awards a Parigi il 26 febbraio, ricevendo il premio César d’onore per la sua carriera. Durante l’evento, ha tenuto un discorso in francese davanti a colleghi e spettatori. I fan presenti si sono subito accorti di lui, ma molti hanno avuto dubbi sul fatto che fosse davvero l’attore, chiedendosi se si trattasse di un sosia.

Roma, 3 marzo 2026 – Jim Carrey ha partecipato alla 51ª edizione dei César Awards a Parigi il 26 febbraio, accettando il César d’honneur per la sua carriera con un discorso in francese davanti a colleghi e fan. Tuttavia, sui social è esplosa una teoria secondo cui l’uomo sul palco non sarebbe stato il vero Carrey, ma un sosia o addirittura un “clone”. Le voci sono state prontamente smentite dai rappresentanti dell’attore e dagli organizzatori della cerimonia, che confermano la sua presenza e il lungo impegno nel preparare il discorso. Il caso del “sosia” nato online. Dopo la cerimonia dei César Awards, dove Jim Carrey è salito sul palco per ricevere il premio alla carriera, sui social e nei forum sono circolate teorie secondo cui l’attore apparso sul palco non fosse realmente lui. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Negli ultimi giorni una delle più classiche e balzane teorie del complotto applicate alle celebrità ha coinvolto l’attore Jim Carrey, dopo un discorso un po’ strano alla cerimonia dei premi César - facebook.com facebook

