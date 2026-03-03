Jfm Power Trio live a Borgomanero

Domenica 8 marzo il Teatro Rosmini di Borgomanero ospiterà il Jfm Power Trio, un gruppo formato da tre musicisti provenienti da Londra e Italia. L’evento vedrà sul palco questa formazione, pronta a esibirsi di fronte al pubblico locale. La serata rappresenta un’occasione per ascoltare dal vivo questa band, che porta con sé un mix di influenze e stili diversi.

Domenica 8 marzo il Teatro Rosmini di Borgomanero ospita il Jfm Power Trio, progetto che unisce tre musicisti tra Londra e Italia.Protagonisti Francesco Mendolia, storico batterista degli Incognito, Michele Papadia alle tastiere e Julian Burdock a chitarra e voce.Si parte alle 14 con la. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Nek torna alle origini: ‘Con il power trio riscopro il piacere puro di suonare’“È uno spettacolo basato sulle hit della mia carriera rilette in una dimensione ‘power trio’.

Trio 25: Antonio Zambrini Trio al Count Basie Jazz ClubAl Count Basie Jazz Club arriva il Trio 25 guidato da Antonio Zambrini, pianista e compositore tra le voci più liriche e personali del jazz italiano.