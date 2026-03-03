Jazz a Milano | il Trombone Summit chiude l’Atelier Musicale

A Milano, il Trombone Summit conclude la stagione musicale all’Atelier Musicale, un evento che ha attirato numerosi appassionati di jazz. La serata finale vede protagonisti diversi musicisti che si esibiscono con strumenti a fiato, creando un’atmosfera intensa e coinvolgente. L'evento rappresenta l’ultimo appuntamento di una serie di concerti dedicati al jazz dal vivo nella città.

Il jazz milanese si prepara a celebrare una chiusura di stagione che promette di essere un punto di riferimento assoluto per gli appassionati di musica dal vivo. Sabato 7 marzo 2026, alle ore 17.30, l'auditorium Di Vittorio della Camera del Lavoro ospiterà il concerto conclusivo della XXXI edizione dell'Atelier Musicale. Al centro della serata vi sarà il Trombone Summit di Francesca Petrolo, un progetto che rende omaggio a due giganti storici dello strumento: l'americano Jay Jay Johnson e l'italiano Marcello Rosa. La formazione che si presenterà sul palco è curata con precisione maniacale per onorare questi maestri. Oltre alla protagonista Francesca Petrolo, saliranno sul palco anche i trombonisti Danilo Moccia e Roberto Rossi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

il trombone summit di francesca petrolo chiude la xxxi edizione dell’atelier musicale sabato 7 marzo a milanoMILANO - Un grande successo artistico e di pubblico ha caratterizzato la XXXI edizione dell’Atelier Musicale, la rassegna di jazz e classica...

