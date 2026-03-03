Italiani bloccati nel Golfo allarme di Tajani per le truffe sui biglietti aerei | Ce ne sono molte

Il ministro degli Esteri ha segnalato che molti italiani sono rimasti bloccati nel Golfo a causa di problemi con i biglietti aerei. Tajani ha avvertito che ci sono numerose truffe legate alla vendita dei biglietti, creando difficoltà per chi si trova in quella zona. La questione riguarda principalmente italiani che avevano programmato viaggi o rientri e ora si trovano in difficoltà.

Il ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani ha lanciato un allarme rivolto agli italiani bloccati nel Golfo dopo l'attacco di Usa e Israele all'Iran e la risposta iraniana. Tajani ha puntato il dito contro le truffe sui biglietti aerei: "Ce ne sono molte", ha detto, invitando i connazionali a fare riferimento solo ai canali della Farnesina.

Tajani attiva Task Force Golfo: italiani bloccati a Dubai, frontiere. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha convocato una riunione d'urgenza con gli ambasciatori italiani in Iran e nella regione del Golfo.

Due squadre di volley, Roberto Mancini, Awudu Abass: chi sono gli sportivi italiani (e non) bloccati nel Golfo dalla guerra

