Italiani bloccati negli Emirati in partenza un secondo volo A bordo studenti e persone fragili

Un secondo volo è stato organizzato per rimpatriare italiani bloccati negli Emirati, tra cui studenti e persone fragili. La operazione di assistenza coinvolge numerosi cittadini italiani che si trovano in una zona colpita dal conflitto. A bordo del velivolo ci sono persone che necessitano di un aiuto immediato, mentre si cerca di gestire la situazione di emergenza.

Una complessa operazione di rimpatrio è in corso per assistere centinaia di connazionali rimasti intrappolati in un'area geografica funestata dal conflitto. Tra i soggetti prioritari figurano malati cronici, anziani e persone fragili, che insieme ai 200 studenti dell'associazione World student connection, bloccati a Dubai dopo una vacanza studio, stanno finalmente intraprendendo il viaggio di ritorno verso l'Italia. Il piano logistico prevede il trasferimento in bus ad Abu Dhabi, punto di partenza di un volo charter operato dalla compagnia Oman Air con rotta verso Milano. Nel frattempo, un altro gruppo di 127 passeggeri partito da Muscat ha già raggiunto Roma.