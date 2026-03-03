Italia-Gran Bretagna 84-75 | highlights qualificazioni basket

Nella partita di qualificazione ai Mondiali di basket, l’Italia ha battuto la Gran Bretagna con il punteggio di 84-75. Saliou Niang, giocatore dell’Virtus Bologna, ha segnato il maggior numero di punti e si è distinto come protagonista dell’incontro. La sfida si è disputata nella prima fase del torneo, coinvolgendo le due nazionali.

Saliou Niang, ala della Virtus Bologna, è il grande protagonista della sfida tra Italia e Gran Bretagna, valida per la prima fase di qualificazione ai Mondiali. Gli azzurri vincono 84-75: guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

LIVE Italia-Gran Bretagna 84-75, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: Saliou Niang MVP con 25 punti, gli azzurri concedono il bisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui: l’Italia batte ancora la Gran Bretagna (84-75) e fa 2/0 in questa seconda finestra delle...

