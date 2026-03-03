Italia-Gran Bretagna 84-75 | highlights qualificazioni basket
Nella partita di qualificazione ai Mondiali di basket, l’Italia ha battuto la Gran Bretagna con il punteggio di 84-75. Saliou Niang, giocatore dell’Virtus Bologna, ha segnato il maggior numero di punti e si è distinto come protagonista dell’incontro. La sfida si è disputata nella prima fase del torneo, coinvolgendo le due nazionali.
Saliou Niang, ala della Virtus Bologna, è il grande protagonista della sfida tra Italia e Gran Bretagna, valida per la prima fase di qualificazione ai Mondiali. Gli azzurri vincono 84-75: guarda gli highlights. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
LIVE Italia-Gran Bretagna 84-75, Qualificazioni Mondiali basket 2027 in DIRETTA: Saliou Niang MVP con 25 punti, gli azzurri concedono il bisCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce qui: l’Italia batte ancora la Gran Bretagna (84-75) e fa 2/0 in questa seconda finestra delle...
Basket, qualificazioni mondiali: Italia-Gran Bretagna 84-75: gli highlights
Qualificazioni Mondiali basket, Italia-Gran Bretagna 84-75: gli highlightsDue su due contro la Gran Bretagna in queste qualificazioni ai Mondiali del 2027 e l'Italia si prende la vetta del girone D con 3 vinte e una persa, davanti a Lituania e Islanda con 2-2. Dopo il +36 d ... sport.sky.it
Pagelle Italia-Gran Bretagna basket 84-75: Saliou Niang MVP! L’importanza di Flaccadori3/4 per l'Italia. Con l'84-75 odierno sulla Gran Bretagna arriva anche la vetta del girone per gli azzurri, che pur non già qualificati per la seconda ... oasport.it
CHE ITALIA L'Italbasket batte per la seconda volta la Gran Bretagna e balza in solitaria in testa al Gruppo D, avvicinandosi alla qualificazione alla seconda fase - facebook.com facebook
