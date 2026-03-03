Italia-Gran Bretagna 84-75 | highlights qualificazioni basket

Nella partita di qualificazione ai Mondiali di basket, l’Italia ha battuto la Gran Bretagna con il punteggio di 84-75. Saliou Niang, giocatore dell’Virtus Bologna, ha segnato il maggior numero di punti e si è distinto come protagonista dell’incontro. La sfida si è disputata nella prima fase del torneo, coinvolgendo le due nazionali.