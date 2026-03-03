Italia e Francia appello all’Ue | difendiamo l’industria automobilistica

Italia e Francia hanno inviato un appello congiunto alla Commissione Europea chiedendo di intervenire a sostegno dell’industria automobilistica, in occasione della terza edizione di un evento dedicato a questo settore. Le due nazioni hanno sottolineato l’importanza di proteggere i settori industriali e hanno invitato l’UE a mettere in atto politiche mirate. La richiesta riguarda misure specifiche per rafforzare la competitività del comparto.

«Il 2026 deve segnare il passaggio decisivo nel processo di riforma dell’Europa. L’Italia e la Francia, Paesi leader, hanno la responsabilità di tracciare insieme una linea chiara e di indicarla agli altri Stati membri, rafforzando ulteriormente la loro collaborazione, anche attraverso il pieno coinvolgimento della Germania. Abbiamo bisogno di un’Europa più coerente e più competitiva. Non c’è più tempo da perdere: dobbiamo agire immediatamente per salvare l’industria europea», ha dichiarato il Ministro Urso. Il suo omologo transalpino, Martin ha spiegato che «Il Trattato del Quirinale impegna chiaramente la Francia e l’Italia a fare della coppia italo-francese un motore della riconquista industriale europea. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

