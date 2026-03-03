Istituto Configliachi | Fials Padova incalza la Cooperativa Promozione Lavoro
La FIALS di Padova ha ripreso a chiedere chiarimenti alla Cooperativa Promozione Lavoro, che si occupa di alcuni reparti dell’Istituto Configliachi, più di un mese dopo l’assemblea sindacale del 22 gennaio. I rappresentanti sindacali segnalano turni estenuanti, regole poco chiare e il silenzio della dirigenza dopo l’incontro senza aver ricevuto risposte ufficiali.
Turni massacranti, regole poco chiare e silenzio della dirigenza dopo l’assemblea del 22 gennaio PADOVA – A oltre un mese dall’assemblea sindacale del 22 gennaio, la FIALS di Padova torna a sollecitare risposte dalla Cooperativa Promozione Lavoro, che gestisce alcuni reparti dell’Istituto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Michele Magrini nominato Segretario Generale Fials Padova per i prossimi cinque anniSi è svolto ieri, 11 dicembre, presso il suggestivo Castello Bevilacqua il primo Congresso straordinario della FIALS Padova, che ha visto riuniti il...
Leggi anche: CESSIONE DEL RAMO D’AZIENDA COOPERATIVA SOCIALE BOTTEGHE E MESTIERI SOCIETA’ COOPERATIVA IN LIQUIDAZIONE IN L.C.A. IN BLOCCO UNICO