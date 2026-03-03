Israele vive di guerre

Israele ha annunciato di aver ottenuto una vittoria storica contro l’Iran, ma a distanza di pochi mesi si sono verificati nuovi sviluppi che hanno modificato la situazione. Il governo israeliano ha continuato a concentrare le sue attività nella regione, mentre le tensioni tra i due paesi sono rimaste alte. La situazione rimane complessa e in costante evoluzione, con azioni e reazioni che segnano il corso degli eventi.

Le sirene hanno rotto il silenzio del sabato mattina in tutto Israele. Non tanto per esortare i civili a correre nei rifugi, quanto piuttosto per annunciare lo scoppio della guerra, quasi come una fanfara trionfante. Dopo più di una settimana di incertezza snervante, tra la tensione dell'attesa di un conflitto ripetutamente descritto come inevitabile e la debole speranza che la diplomazia potesse ancora prevalere, la guerra alla fine era arrivata. "Non si può entrare due volte nello stesso fiume", diceva il filosofo greco Eraclito. Ma a quanto pare si può distruggere un nemico già proclamato distrutto. Appena otto mesi fa, dopo il cessate il fuoco con l'Iran, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu dichiarava: "Nei dodici giorni dell'operazione Rising lion abbiamo ottenuto una vittoria storica, che rimarrà per generazioni".