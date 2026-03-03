Un esperto ha affermato che Israele mira a dominare l’area e che il primo ministro israeliano intende affrontare gli ayatollah, cercando di ristrutturare gli equilibri in Medio Oriente. La dichiarazione si basa su analisi delle mosse politiche e strategiche del governo israeliano. Non sono stati forniti dettagli su azioni specifiche o tempistiche, ma si evidenzia una volontà di modificare gli assetti regionali.

Daniele Ruvinetti, esperto in geopolitica e senior advisor della fondazione Med-Or, l’attacco in Iran era previsto, ma l’Italia non è stata avvertita. «La portata storica dell’operazione suggerisce una lunga fase di preparazione, confermata anche da indiscrezioni sul lavoro di intelligence, secondo cui la Cia avrebbe monitorato da mesi i vertici iraniani in coordinamento con il Mossad. Il fatto che l’Italia non sia stata avvertita non rappresenta un’anomalia isolata: anche altri Paesi, come la Francia, non sarebbero stati pre informati. Operazioni di questo tipo vengono gestite con il massimo livello di segretezza per evitare fughe di notizie; alcuni alleati vengono informati durante o subito dopo l’avvio dell’operazione, altri no. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Israele punta a dominare l’area»

Leggi anche: L’intelligenza artificiale ora parla arabo (e punta a dominare il mondo)

Detroit ha un nuovo Bad Boy: così Duren ha imparato a dominare l'areaGuardando la potenza di Jalen Duren è facile farsi riportare ai primi anni Duemila.

How to Train Your Mind Like the Top 1% (Focus, Discipline, and Daily Habits)