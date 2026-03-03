Israele in Libano Tajani | Siamo preoccupati valutiamo rischi terrorismo

Il ministro degli Esteri ha espresso preoccupazione per la presenza di Israele in Libano, sottolineando che si stanno valutando i rischi legati a possibili azioni terroristiche. Ha confermato che l’allargamento del conflitto nella regione è motivo di attenzione, senza entrare nel dettaglio delle cause o delle conseguenze. La dichiarazione si concentra sulla situazione attuale e sulle valutazioni in corso.

“Se sono preoccupato per l’allargamento del conflitto in Libano? Certo, l’allargamento del conflitto preoccupa tutti. Stiamo valutando i rischi terrorismo. Tutto ciò che si può fare lo stiamo facendo. Ne approfitto per ringraziare tutti i servitori dello Stato che si impegnano 24 ore su 24 per garantire la sicurezza degli italiani all’estero e dei nostri cittadini in Italia” così il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del “Polar Dialogue” nella sede del Cnr di Roma sull’invasione di terra di Israele in Libano. Caso Epstein, momento di rabbia di Hillary Clinton durante la deposizione: "Ne ho abbastanza!" New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

