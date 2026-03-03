L’eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra ha effettuato un’ispezione a sorpresa nel carcere di Pavia, situato a Torre del Gallo. Durante la visita, sono stati riscontrati problemi come cimici, muffa e docce incrostate. La visita è avvenuta senza preavviso e ha riguardato le condizioni delle strutture e delle celle.

Cimici, macchie di muffa e docce incrostate: l’eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, Ilaria Salis, ha visitato il carcere di Pavia. "Un’ispezione a sorpresa – spiega – per verificare il rispetto dei diritti dei detenuti ". Pochi a Torre del Gallo i progetti di avviamento al lavoro e istruzione: "In queste condizioni non viene applicata la Costituzione". Dopo la visita l’onorevole ha partecipato al Collegio Ghislieri all’incontro “L’Ungheria di Orbán“, che chiude il ciclo Democrazie Illiberali. "Riteniamo grave da parte di un’istituzione storica e prestigiosa la scelta di offrire spazio a una figura coinvolta in una vicenda giudiziaria di estrema rilevanza – polemizza FdI – Salis è accusata dalle autorità ungheresi di violenza e lesioni per fatti avvenuti a Budapest nel 2023 per cui è in corso un procedimento penale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Ispezione a sorpresa. Salis a Torre del Gallo

Ilaria Salis al Bassone e in oratorio a Rebbio: ispezione, proteste e scontro politico a ComoLa visita dell’eurodeputata al carcere e l’incontro pubblico accendono il dibattito tra diritti dei detenuti, contestazioni identitarie e difesa...

Leggi anche: La torre contestata: San Gallo, tour guidati nelle case dei residenti. Il gruppo: “Basta falsità”

L'ispezione a sorpresa nel carcere di Pavia, Salis (Ave): 'Situazione terrificante'

Approfondimenti e contenuti su Torre del Gallo

Argomenti discussi: L’ispezione a sorpresa nel carcere di Pavia, Salis (Ave): ‘Situazione terrificante’; Carcere di Pavia, Ilaria Salis (Avs): Situazione terrificante, persone abbandonate e dimenticate.

Ilaria Salis a Napoli: «Ispezione a sorpresa a Poggioreale per verificare la struttura»«Sto per entrare al carcere di Poggioreale a Napoli per un'ispezione a sorpresa. Verificherò le condizioni della struttura e il rispetto dei diritti fondamentali. Vi faccio sapere come è andata». Lo ... ilmattino.it