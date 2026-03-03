Iscrizioni alle classi prime delle scuole superiori a Verona | più della metà degli alunni ha scelto un indirizzo tecnico-professionale

A Verona, sono 6.772 gli studenti iscritti alle prime classi delle scuole superiori per l’anno scolastico 20262027. Di questi, oltre la metà ha scelto un indirizzo tecnico-professionale. L’iscrizione riguarda diverse tipologie di istituti e si riferisce a tutte le scuole secondarie di secondo grado della provincia, con una prevalenza di iscrizioni in indirizzi tecnici e professionali.

Ad ora sono 6772 gli studenti che hanno effettuato l'iscrizione nella provincia scaligera per accedere alle scuole secondarie di II° grado Nella provincia di Verona sono 6772 gli alunni che ad oggi risultano iscritti per le classi prime delle scuole secondarie di II° grado per l'anno scolastico 20262027. La filiera tecnologico – professionale 4+2, raccoglie 113 iscritti (91 alle scuole statali e 22 alle scuole paritarie) a fronte dei 37 dello scorso anno (+ 205% rispetto allo scorso anno). Gli istituti professionali raccolgono il 13,57% delle scelte (+ 0,84% rispetto allo scorso anno). Gli indirizzi più scelti sono: Servizi per la Sanità e l'Assistenza Sociale con il 3,72% ed Enogastronomia con il 2,48%.

Iscrizioni alle prime classi anno scolastico 2026-2027: prorogato il termine di presentazione delle domandeCi sarà una settimana ulteriore di tempo per le iscrizioni alle classi prime per l’anno scolastico 2026-2027.

Aperte le e iscrizioni alle prime classi 2026-2027: coinvolti più di 1 milione e 300mila studentiA ufficializzare la comunicazione del ministero dell'Istruzione e del merito: le iscrizioni possono essere fatte solo sulla piattraforma Unica dal 13...

