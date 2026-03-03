Iscrizione e mantenimento nell’albo regionale delle scuole non paritarie in Sicilia | tutte le scadenze i requisiti e la documentazione per il triennio 2026 2029

Il 2 marzo 2026 l’Assessorato dell’istruzione e della formazione professionale della Sicilia ha pubblicato una circolare che stabilisce le istruzioni per l’iscrizione e il mantenimento delle scuole non paritarie nell’albo regionale per gli anni scolastici 20262027, 20272028 e 20282029. La circolare include le scadenze, i requisiti richiesti e la documentazione necessaria per le procedure.

Iscrizioni on line 2026/2027, calendario e scadenze: adempimenti delle scuole paritarieCon nota del 23 febbraio 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha fornito indicazioni operative sugli adempimenti da svolgere al termine...

