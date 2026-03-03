Isabella e Bona le signore di Bari

Il 7 marzo alle 17.30 si terrà una visita guidata teatralizzata dedicata a Isabella e Bona, le due signore di Bari. L’evento si svolge in città e permette ai partecipanti di scoprire la storia di queste figure femminili attraverso un percorso narrato e interpretato. La visita si svolge nel pomeriggio e coinvolge i partecipanti in un’esperienza che mescola storia e rappresentazione teatrale.

ISABELLA E BONA – Le Signore di BariVisita guidata teatralizzata – 07 marzo, ore 17.30Quando il giorno si spegne, Bari cambia volto.Tra le pietre del Castello e i vicoli più antichi della città, il passato sembra riemergere in silenzio.Isabella e Bona tornano a raccontare la loro storia: giochi di potere, intrighi di corte, simboli celati e misteri mai completamente svelati. Un percorso immersivo in cui ogni sosta diventa rivelazione, ogni scorcio suggerisce una presenza.A condurci sarà la voce intensa e la presenza scenica di Pasquale D'Attoma, su testi originali scritti con Arturo Del Muscio, in un intreccio coinvolgente tra verità storica e suggestione teatrale.

