Irma Records Umberto Damiani | Così è nato il suono del Kinki

Irma Records ha raccontato come sia nato il suono del Kinki attraverso le parole di Umberto Damiani. Bologna, negli anni Novanta, era considerata una capitale mondiale dell’house music, un ruolo che il film documentario ’Kinki-The Secrets of the Dancefloor’ di Lorenzo Miglioli mette in evidenza. Il documentario, in proiezione giovedì alle 20 allo Space Cinema, presenta la storia del celebre club situato sotto le Due Torri.

Bologna era come Chicago negli anni Novanta, una capitale internazionale dell’ house music che oggi viene raccontata nel film documentario ’ Kinki-The Secrets of the Dancefloor ’ di Lorenzo Miglioli (in proiezione giovedì alle 20 allo Space Cinema) con la storia del celebre club sotto le Due Torri. La nostra città era diventata fulcro della italo-house grazie alla Irma Records, etichetta discografica nata in via Fontanina nel 1988, i cui dischi erano suonati anche da Luca Trevisi, il dj e producer bolognese star del Kinki (il famoso Mercoledì del Kinki) che ha curato la colonna sonora del documentario, con 17 brani – da Don Carlos a Jestofunk, da LTJ Experience a Tameka Starr – tutti della label bolognese, raccontati da Umberto Damiani, uno dei fondatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

