Iraniani in piazza anche a Ravenna per la morte di Khamanei | Abbiamo ballato per la fine di un governo assassino

A Ravenna, un gruppo di iraniani si è radunato in piazza per protestare contro la morte di Khamanei, affermando di aver ballato per la fine di un governo ritenuto responsabile di violenze. La manifestazione si inserisce in un clima di tensione, con cittadini che mostrano la loro volontà di esprimere solidarietà e desiderio di cambiamento nonostante il clima di paura e le vittime del conflitto.

C'è preoccupazione per le famiglie e i morti civili, ma c'è anche speranza per un futuro democratico in Iran: "Possiamo accettare questo rischio per liberare il nostro Paese" Le morti e il terrore generato dal conflitto non fermano la gioia per la speranza di una rinascita democratico dell'Iran. La reazione alla morte guida suprema Ali Khameneisi è fatta sentire in diverse città italiane e anche a Ravenna, dove diversi iraniani si sono ritrovati sabato sera in piazza San Francesco: "Abbiamo festeggiato e ballato". A raccontare il significato di questo momento storico che divide il mondo e la politica è Sadegh, iraniano di 35 anni che vive a Ravenna dal 2019. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Gli iraniani di Parma in piazza Duomo per festeggiare la morte di KhameneiSabato sera in piazza Garibaldi, a Parma, un centinaio di persone hanno cantato e ballato portando in trionfo bandiere dell'Iran.

Trump rimpatria anche gli iraniani: alcuni omosessuali rischiano la pena di morte a TeheranL’amministrazione Trump dovrebbe deportare decine di iraniani nel loro Paese d’origine già da domani.

Bergamo, gli iraniani in piazza: «Festeggiamo la fine della dittatura, gli italiani dove sono?»In centro, balli, canti e brindisi alla morte di Ali Khamenei. Ma dubbi sul futuro. A Orio cancellati altri tre collegamenti ... bergamo.corriere.it

Gli iraniani fanno festa davanti al consolato di Milano e alla fine ripuliscono la strada: il videoDopo la festa serale di sabato in piazza Duomo, domenica gli iraniani di Milano hanno festeggiato con tre ore di balli con cori e slogan di fronte al Consolato dell'Iran. Si celebra la morte della Gui ... milanotoday.it

CON GLI IRANIANI CHE LOTTANO PER LA LIBERTÀ Oggi davanti al consolato americano a Milano insieme agli iraniani che, dopo la fine di Khamenei, sperano finalmente nella libertà e nella caduta del regime. Dobbiamo essere al loro fianco in queste giorn - facebook.com facebook

Sbaglieremmo a minimizzare le condizioni che milioni di iraniani stanno vivendo sotto la dittatura islamica e la loro gioia per la morte di Khamenei. Ma sbaglieremmo ancora di più se non capissimo la gravità della visione del mondo di Trump. Che mondo è qu x.com