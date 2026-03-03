Iran Urso | preoccupati dalle conseguenze sul costo dell’energia

Il governo sta analizzando le possibili ripercussioni del recente conflitto proveniente dall’Iran, con particolare attenzione alle conseguenze sul costo dell’energia. La situazione attuale ha attirato l’attenzione delle autorità, che monitorano attentamente gli sviluppi e le implicazioni di questa escalation. La preoccupazione principale riguarda come questa instabilità possa influenzare i prezzi delle risorse energetiche.

Roma, 3 mar. (askanews) – "Il governo sta valutando l'impatto che può avere il nuovo conflitto che dall'Iran viene propagato. Siamo preoccupati delle conseguenze che si possono avere sul costo dell'energia, a prescindere da approvvigionamento energetico che credo sia garantito". Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, nella conferenza stampa seguita al terzo forum Italia-Francia. Secondo Urso, "il problema non è l'approvvigionamento quanto il costo dell'energia che potrebbe crescere ulteriormente".

