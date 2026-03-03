Iran Trump rivendica l’offensiva | Abbiamo annientato radar difese aeree e marine

Il presidente statunitense ha dichiarato di aver distrutto radar, sistemi di difesa aerea e unità marine durante un’operazione militare contro l’Iran. La conferma delle azioni si è verificata nel corso di un incontro ufficiale alla Casa Bianca con il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle modalità o alle conseguenze dell’intervento.

Nel corso dell’incontro ufficiale alla Casa Bianca con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha tracciato un bilancio netto dell’operazione militare contro Teheran. Secondo il capo della Casa Bianca, l’intervento avrebbe avuto effetti devastanti sulle capacità difensive iraniane. “Non hanno più una marina operativa, non hanno un’aeronautica, i sistemi di rilevamento e i radar sono stati distrutti. Di fatto abbiamo distrutto tutto”, ha dichiarato, sottolineando la portata dell’azione americana. Trump ha insistito sull’impatto strategico dell’offensiva, sostenendo che l’Iran sarebbe stato colpito in modo estremamente severo sul piano militare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Iran, Trump: "Da difesa aerea a radar, abbiamo distrutto tutto"(Adnkronos) – "Non hanno una marina militare, non hanno un'aeronautica, non hanno sistemi di rilevamento aereo, i loro radar sono stati distrutti.

