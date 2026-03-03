Iran terremoto! Scossa nel sud del paese

Nel sud dell’Iran si è verificato un terremoto che ha provocato danni e paura tra la popolazione locale. La scossa è stata avvertita chiaramente nella regione, senza ancora dettagli ufficiali sui eventuali feriti o vittime. Le autorità stanno monitorando la situazione e valutando i danni causati dall’evento sismico. La terra ha tremato in un’area già spesso soggetta a terremoti.

La terra torna a tremare nel cuore del Medio Oriente, aggiungendo ulteriore tensione a un quadrante geografico già saturo di incertezze. Nelle ultime ore, i sismografi internazionali hanno registrato un evento tellurico significativo nella provincia meridionale iraniana, riaccendendo i riflettori su una regione dove la stabilità appare sempre più precaria. Stando alle rilevazioni fornite dai tecnici del “United States Geological Survey”, un terremoto di magnitudo 4.4 ha colpito con precisione la zona della città di Gerash. L’analisi strumentale dell’“Usgs” ha permesso di localizzare l’ipocentro del fenomeno a una profondità di dieci chilometri, situando l’epicentro a circa 52 chilometri a nordovest di Gerash. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Iran, terremoto! Scossa nel sud del paese Terremoto a Taiwan, scossa di magnitudo 6,1 nel Sud-est(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 6,1 ha colpito oggi 24 dicembre il Sud-est di Taiwan. Leggi anche: Iran, esplosione in un edificio nel sud del Paese Altri aggiornamenti su Iran terremoto Scossa nel sud del paese Temi più discussi: Terremoto Iran: scossa 4.4 colpisce Gerash nel sud; Terremoto nei Campi Flegrei, scossa di magnitudo 3.5; Terremoto oggi ai Campi Flegrei, forte scossa avvertita dalla popolazione: magnitudo 3.5; Terremoto di magnitudo 4.5 nel Salernitano. Iran, terremoto! Scossa nel sud del paeseLa terra torna a tremare nel cuore del Medio Oriente, aggiungendo ulteriore tensione a un quadrante geografico già saturo di incertezze. Nelle ultime ore, i ... thesocialpost.it Terremoto oggi Campobasso, 2.1 di magnitudo/ Ultime notizie INGV: scossa da 5.5 in IranTerremoto oggi a Campobasso da 2.1 di magnitudo: le ultime notizie e gli aggiornamenti in diretta da parte dell'INGV, anche sul sisma in Iran Sembra essere piuttosto breve la lista delle scosse di ... ilsussidiario.net Fini: 'Sull'Iran nessuna ambiguità. Con Meloni Italia credibile'. Poi si schiera per il sì al referendum: 'Compito dei magistrati è far rispettare la legge, non di interpretarla' #ANSA - facebook.com facebook Iran, “Financial Times”: anni di attività d’intelligence per arrivare ad eliminare Khamenei x.com