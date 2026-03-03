Iran Salvini | Cdm in settimana Meloni riferirà a Camere

Questa settimana il Consiglio dei ministri si occuperà della questione iraniana. Matteo Salvini ha confermato che Giorgia Meloni riferirà in Parlamento, rispondendo alle opposizioni che avevano richiesto un intervento diretto. Nessuna ulteriore informazione sui contenuti o le tempistiche, ma è evidente che l'argomento sarà al centro dell'agenda politica nei prossimi giorni.

Milano, 3 mar. (askanews) – Sull’Iran “abbiamo un Consiglio dei ministri dedicato questa settimana” e alle opposizioni che chiedono la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in Parlamento Matteo Salvini dice: “Lo farà”. Parlando a Cinisello Balsamo il vice premier e segretario della Lega si rivolge alle opposizioni: “Ieri c’erano il ministro degli Esteri e il ministro della Difesa, l’appello che faccio alle opposizioni è di lavorare tutti insieme. Una guerra non è mai una buona notizia e aumentano il conto della luce, del gas e della benzina, i problemi aumentano e non c’è bisogno di chi fa solo polemiche”. Dunque, ha rivendicato Salvini, “stiamo sul pezzo, cerchiamo di stare attenti a quello che succede in Iran ma anche a quello che succede in Italia, a Milano, a Roma, perché le famiglie hanno bisogno qui. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Meloni: affronteremo i costi dell’energia, misure in Cdm la prossima settimana“I temi della competitività sono molti, personalmente e a nome dell’Italia mi concentrerò sulla questione dei prezzi dell’energia.

ATTACCO ALL'IRAN | L'Onu chiede "un'inchiesta sull'orribile attacco alla scuola femminile in Iran". Marco Rubio: "Le forze Usa non avrebbero colpito deliberatamente una scuola". #ANSA x.com

Non solo Iran: dal Venezuela alla Siria e alla Somalia, é ormai più di un anno che il tycoon ordina raid in tutto il mondo, contro governi, organizzazioni terroristiche e gang di criminali. E ora mette Cuba nel mirino - facebook.com facebook