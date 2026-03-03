Iran rientrati i primi italiani ma c’è chi non riesce a tornare
Alcuni italiani rimasti bloccati nelle zone colpite dal conflitto sono tornati a casa, mentre altri ancora attendono di riuscire a lasciare l'area. Le operazioni di rientro sono state avviate, ma non tutti sono stati in grado di tornare in Italia. La situazione rimane complicata per chi si trova ancora in quelle regioni.
Sono rientrati alcuni degli italiani rimasti bloccati nelle regioni interessate dal conflitto, ma continua l’attesa per chi non riesce ancora a tornare. Servizio di Federico Plotti. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Iran, rientrati a Roma i primi 127 italiani rimasti bloccati nel Golfo: «Fuori dall?incubo, non sapevamo dove andare»
Guerra all'Iran, rientrati a Roma i primi 127 italiani bloccati in Medio Oriente: "Sentivo le esplosioni, avevo paura di morire"
