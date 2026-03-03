Iran rientrati i primi italiani ma c’è chi non riesce a tornare

Alcuni italiani rimasti bloccati nelle zone colpite dal conflitto sono tornati a casa, mentre altri ancora attendono di riuscire a lasciare l'area. Le operazioni di rientro sono state avviate, ma non tutti sono stati in grado di tornare in Italia. La situazione rimane complicata per chi si trova ancora in quelle regioni.