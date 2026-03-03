Iran quanti missili balistici possiede e per quanti giorni può attaccare i Paesi del Golfo | il nodo dei sistemi di difesa

L'Iran ha lanciato oltre 771 missili balistici nei primi giorni di attacchi contro diversi paesi del Golfo, tra cui Iraq, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Giordania e Israele. Questi attacchi sono stati condotti con un numero elevato di missili, sollevando preoccupazioni sulla capacità di risposta e sulla durata di un eventuale attacco prolungato.

L'Iran ha lanciato più di 771 missili balistici nei primi giorni di attacchi contro Iraq, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Giordania e Israele. Tuttavia, gli obiettivi degli attacchi iraniani contro i paesi arabi del Golfo non sono solo le basi americane. Quanti missili sono stati lanciati dall'Iran Gli Emirati Arabi Uniti hanno annunciato lunedì mattina, 2 marzo, di aver individuato 165 missili balistici iraniani, di cui 152 intercettati e 13 caduti in mare, il che significa che nessuno di essi ha raggiunto il bersaglio. Sono stati lanciati altri 541 droni, di cui 506 abbattuti, e 35 caduti sul territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Iran esibisce missili balistici e droni per la prima volta dopo la guerra con Israele

