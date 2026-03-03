Iran psicosi allarme bomba tra Palazzo Chigi e sede FdI
A Roma sono stati registrati quattro allarmi bomba oggi, tra il Palazzo Chigi e la sede di Fratelli d’Italia. Tutti sono risultati infondati, anche se le comunicazioni hanno generato allerta tra le forze dell’ordine. Gli episodi sembrano essere collegati a tensioni legate all’Iran, ma non ci sono state esplosioni o danni. La sicurezza è stata rafforzata in diverse zone della città.
Quattro allarmi bomba oggi a Roma, potenzialmente legati agli attacchi in Iran, rivelatosi infondati. Gli ultimi due nel pomeriggio. Il primo episodio, intorno alle 17, in via della Scrofa, nel palazzo dove si trovano la sede di Fratelli d'Italia e la redazione del Secolo d'Italia. L'area è stata bonificata dagli artificieri della Polizia, bonifica che ha dato esito negativo. Un altro allarme è scattato a Palazzo Grazioli, dopo che una voce anonima ha segnalato al numero unico per le emergenze 112 la presenza di un ordigno, risultato falso, dopo le bonifiche dei carabinieri.
«C'è una bomba a palazzo Grazioli», la telefonata anonima al 112. Il terzo caso dopo i falsi allarmi alla sede di FdI e davanti a Palazzo Chigi
Allarme bomba in via della Scrofa a Roma nel palazzo sede di FdI e del Secolo d'Italia, edificio evacuato
Allarme bomba a Roma, tre in 3 ore: evacuato Palazzo Grazioli, rientrati quelli a Palazzo Chigi e sede FdI
