Iran psicosi allarme bomba tra Palazzo Chigi e sede FdI

A Roma sono stati registrati quattro allarmi bomba oggi, tra il Palazzo Chigi e la sede di Fratelli d’Italia. Tutti sono risultati infondati, anche se le comunicazioni hanno generato allerta tra le forze dell’ordine. Gli episodi sembrano essere collegati a tensioni legate all’Iran, ma non ci sono state esplosioni o danni. La sicurezza è stata rafforzata in diverse zone della città.